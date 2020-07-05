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Регионы получат средства на создание временных рабочих мест
Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:27
михаил мишустин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Регионы получат средства на создание временных рабочих мест

12:27 05.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ярмарка вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Более 4 миллиардов рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.
Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.
Отмечается, что эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, а Роструд проконтролирует их целевое использование.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
202001
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Михаил МишустинФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
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