Регионы получат средства на создание временных рабочих мест

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин , сообщает пресс-служба кабмина.

"Более 4 миллиардов рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.

Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.