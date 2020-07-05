После ДТП на 24-м километре МКАД восстановили движение

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на 24-м километре Движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта.

Ранее сообщалось, что авария произошла в районе пересечения МКАД с Каширским шоссе на внутренней стороне кольцевой автодороги, движение было перекрыто на четырех полосах.

"Движение по МКАД в районе 24-го километра полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Twitter.