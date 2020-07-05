https://ria.ru/20200705/1573911603.html
После ДТП на 24-м километре МКАД восстановили движение
Движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:25
2020-07-05T12:25
мкад
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мкад, москва, происшествия