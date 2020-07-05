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После ДТП на 24-м километре МКАД восстановили движение
Движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:25
мкад
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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мкад, москва, происшествия

После ДТП на 24-м километре МКАД восстановили движение

12:25 05.07.2020
2668
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПолицейские
Полицейские
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Ранее сообщалось, что авария произошла в районе пересечения МКАД с Каширским шоссе на внутренней стороне кольцевой автодороги, движение было перекрыто на четырех полосах.
"Движение по МКАД в районе 24-го километра полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Twitter.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое пострадали (среди них ребенок в возрасте двух лет).
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