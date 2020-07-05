В Госдуме прокомментировали высказывание Зеленского о флоте в Одессе

Бальбек отметил, что реваншистские настроения новой украинской элиты значительно снизились. "Еще не так давно только ленивый в Киеве не говорил о скором возвращении Крыма, а теперь руководитель страны публично заявляет об Одессе как "столице" национальных ВМС, а значит, надежды на полуостров уже нет. Не вернуть ментально, а силой так тем более. Ну а новые ракетные дивизионы с ракетами "Нептун" - это уже подсластить горькую пилюлю для народа - мол, мы морская держава с ракетами. На заявления типа "снесут в минуты Крымский мост" - есть наш ответ: "собьем в секунды", - подчеркнул депутат.