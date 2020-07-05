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В Госдуме прокомментировали высказывание Зеленского о флоте в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский уже отбросил мысли о базировании украинского флота в Крыму, сделанная им ставка на Одессу как главную базу национального... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:24
руслан бальбек
владимир зеленский
одесса
республика крым
украина
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одесса
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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руслан бальбек, владимир зеленский, одесса, республика крым, украина

В Госдуме прокомментировали высказывание Зеленского о флоте в Одессе

12:24 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уже отбросил мысли о базировании украинского флота в Крыму, сделанная им ставка на Одессу как главную базу национального флота - это публичное признание невозможности вернуть Крым, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось, что офис президента Украины распространил заявление о том, что Одесса должна стать военно-морской столицей, а также о принятии на вооружение широко разрекламированного официальным Киевом ракетного комплекса "Нептун", который украинские политики называют "убийцей" Крымского моста.
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Бальбек отметил, что реваншистские настроения новой украинской элиты значительно снизились. "Еще не так давно только ленивый в Киеве не говорил о скором возвращении Крыма, а теперь руководитель страны публично заявляет об Одессе как "столице" национальных ВМС, а значит, надежды на полуостров уже нет. Не вернуть ментально, а силой так тем более. Ну а новые ракетные дивизионы с ракетами "Нептун" - это уже подсластить горькую пилюлю для народа - мол, мы морская держава с ракетами. На заявления типа "снесут в минуты Крымский мост" - есть наш ответ: "собьем в секунды", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
916111194
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Руслан БальбекВладимир ЗеленскийОдессаРеспублика КрымУкраина
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