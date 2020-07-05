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Распространение нового коронавируса
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Греция не согласна с условиями использования коронавирусной помощи от ЕС
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не примет условия, которыми Евросоюз оговаривает использование чрезвычайной финансовой помощи в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, греция, в мире

Греция не согласна с условиями использования коронавирусной помощи от ЕС

12:24 05.07.2020 (обновлено: 13:00 05.07.2020)
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© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не примет условия, которыми Евросоюз оговаривает использование чрезвычайной финансовой помощи в борьбе с последствиями нового коронавируса.
Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов, и предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.
Греческий премьер-министр в связи с этим подчеркнул в интервью газете Financial Times, что не поддержит возвращение надзора, который был введен "финансовой тройкой" (ЕС, Европейским центробанком и Международным валютным фондом) во время экономического кризиса в стране.
"Греки повзрослели. И мы хотим проводить наши собственные реформы", - пояснил Мицотакис.
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В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику "затягивания поясов".
В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет, а в марте 2019 года впервые за девять лет выпустила гособлигации; доходность десятилетних бондов составила 3,9% при фиксированном годовом купоне. При этом в 2006 году выпускались десятилетние облигации с доходностью 6,95% годовых.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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