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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии за сутки умерли 82 пациента с коронавирусом
Рекордные 82 смерти от COVID-19 подтверждены за сутки в Индонезии, в общей сложности скончались свыше 3,1 тысячи пациентов, заразились более 63,7 тысячи... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индонезия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире

В Индонезии за сутки умерли 82 пациента с коронавирусом

12:22 05.07.2020
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкВерующие в защитных масках у мечети Аль-Машун в провинции Северная Суматра в Индонезии
Верующие в защитных масках у мечети Аль-Машун в провинции Северная Суматра в Индонезии
© РИА Новости / Сутанта Адитья
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рекордные 82 смерти от COVID-19 подтверждены за сутки в Индонезии, в общей сложности скончались свыше 3,1 тысячи пациентов, заразились более 63,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки были зафиксированы 1607 случаев COVID-19. По последним данным, в Индонезии подтверждены 63 749 случаев инфицирования, скончался 3 171 человек. 
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
3 июля, 12:04Распространение нового коронавируса
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Отмечается, что излечились 29 105 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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