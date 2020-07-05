https://ria.ru/20200705/1573911477.html
В Индонезии за сутки умерли 82 пациента с коронавирусом
Рекордные 82 смерти от COVID-19 подтверждены за сутки в Индонезии, в общей сложности скончались свыше 3,1 тысячи пациентов, заразились более 63,7 тысячи... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:22
2020-07-05T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571923828_0:307:3077:2038_1400x0_80_0_0_6056b27bfbf5e0a3ecc140f78be69335.jpg
https://ria.ru/20200703/1573839120.html
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571923828_0:307:3077:2038_1400x0_80_0_0_6056b27bfbf5e0a3ecc140f78be69335.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571923828_133:0:2862:2047_1400x0_80_0_0_3a6ecf85484487459f7063bd9ea86e31.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571923828_474:0:2521:2047_1400x0_80_0_0_859dd439bda3df37e8179de60e602816.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире