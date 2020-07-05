https://ria.ru/20200705/1573911293.html
В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на критику со стороны Евросоюза голосования по поправкам в Конституцию России в Крыму, отметив, что это личное дело... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:14
2020-07-05T12:14
голосование по поправкам в конституцию
руслан бальбек
евросоюз
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан бальбек, евросоюз, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, политика
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
отреагировал на критику со стороны Евросоюза голосования по поправкам в Конституцию России в Крыму, отметив, что это личное дело российских граждан.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Евросоюз ранее осудил проведение голосования в Крыму и участие в нем жителей полуострова.
"Решения или любые мероприятия, проводимые на нашей территории - это личное дело российских граждан, а не Евросоюза", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он добавил, что Россия не диктует правила жизни Евросоюзу
и в порицаниях не нуждается.
"Нам все время рассказывают, как мы во всем неправы, причем это говорят политики, которые поддержали нападение на Ирак, радикалов на Ближнем Востоке, уничтожение Югославии. Я бы сказал, что это советчики, у которых руки по локоть в крови", - подчеркнул Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым
и Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине
в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".