В Ивановской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 5 июля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 5034 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 69 диагнозов)", - говорится в сообщении.

"Сорок девять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.

С 4 марта введено обязательное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего с начала пандемии среди пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлены 2840 положительных тестов на коронавирус, из них 38 за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 1528 случаев.