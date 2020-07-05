В Ивановской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 5 тысяч, количество летальных случаев выросло до 49, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 5 июля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 5034 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 69 диагнозов)", - говорится в сообщении.
Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3116 пациентов с COVID-19.
"Сорок девять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
С 4 марта введено обязательное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего с начала пандемии среди пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлены 2840 положительных тестов на коронавирус, из них 38 за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 1528 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.