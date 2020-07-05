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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573911245.html
В Ивановской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 5 тысяч, количество летальных случаев выросло до 49, сообщило... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом

12:11 05.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 5 тысяч, количество летальных случаев выросло до 49, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 5 июля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 5034 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 69 диагнозов)", - говорится в сообщении.
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Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 3116 пациентов с COVID-19.
"Сорок девять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
С 4 марта введено обязательное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего с начала пандемии среди пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлены 2840 положительных тестов на коронавирус, из них 38 за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 1528 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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