СК возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка в Кировской области, сообщается на сайте областного СУ СК.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Свердлова в доме 1А при проведении работ произошло обрушение перекрытия на площади 250 квадратных метров строящегося одноэтажного здания ТЦ. Предварительно, под завалами находятся четверо рабочих, из них один - с признаками жизни, трое погибли.
"Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди)", - говорится в сообщении.
"Под завалами находятся 4 человека. По состоянию на 11.30 из Кирова выехали 2 специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники. Информация оперативная и подлежит уточнению", - сообщил, в свою очередь, МЧС по региону.