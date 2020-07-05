СК возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка в Кировской области, сообщается на сайте областного СУ СК.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Свердлова в доме 1А при проведении работ произошло обрушение перекрытия на площади 250 квадратных метров строящегося одноэтажного здания ТЦ. Предварительно, под завалами находятся четверо рабочих, из них один - с признаками жизни, трое погибли.