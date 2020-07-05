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СК возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области
Уголовное дело возбуждено по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка в Кировской области, сообщается на сайте областного СУ СК. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области

12:08 05.07.2020 (обновлено: 12:15 05.07.2020)
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Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка в Кировской области, сообщается на сайте областного СУ СК.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Свердлова в доме 1А при проведении работ произошло обрушение перекрытия на площади 250 квадратных метров строящегося одноэтажного здания ТЦ. Предварительно, под завалами находятся четверо рабочих, из них один - с признаками жизни, трое погибли.
Последствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
Вчера, 12:10
Появились кадры с места обрушения ТЦ в Кировской области, есть погибшие
"Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди)", - говорится в сообщении.
"Под завалами находятся 4 человека. По состоянию на 11.30 из Кирова выехали 2 специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники. Информация оперативная и подлежит уточнению", - сообщил, в свою очередь, МЧС по региону.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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