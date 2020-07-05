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В Грузии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на три человека
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 951, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:07
2020-07-05T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире