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Распространение нового коронавируса
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В Грузии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на три человека
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 951, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на три человека

12:07 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 951, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 951, выздоровели 838 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 3828 человек, под наблюдением в стационарах - 192 пациента.
В минздраве сообщили журналистам, что все три новых случая инфицирования являются завозными, внутреннего распространения вируса в стране нет. За последний месяц все чаще выявляется коронавирус у водителей грузовых автомобилей, которые приезжают в Грузию из других стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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