Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573910793.html
В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч
Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_4c9a00a11f75ba4a781fdcf074067bf6.jpg
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_4c9a00a11f75ba4a781fdcf074067bf6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_34:0:2765:2048_1400x0_80_0_0_42b15c7d89bdd56ee938d0ecca67af18.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_59:0:2107:2048_1400x0_80_0_0_12a43d94e46b485eef6f262794be1585.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область

В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч

11:54 05.07.2020
2617
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за сутки 31 человек.
"Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7046 человек, выздоровели 5898 пациентов. Всего в регионе скончались 125 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская область
Рекомендуем
Врачи
Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 10 тысяч человек
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
В России отмечают День работника морского и речного флота
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Калининградской области выявили 16 новых случаев заражения COVID-19
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
Опрос: треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области
Врачи
В Грузии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на три человека
Врач
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 80
Медик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
В Ивановской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом
Врач
На Ямале умер 82-летний пациент с коронавирусом
Верующие в защитных масках у мечети Аль-Машун в провинции Северная Суматра в Индонезии
В Индонезии за сутки умерли 82 пациента с коронавирусом
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
В ДНР выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Прокуратура
Прокуратура проведет проверку после гибели людей на стройке под Кировом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
Выборы в Хорватии
Выборы в Хорватии не решат противоречий в стране, считает политолог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
00:31Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Лента новостейМолния