https://ria.ru/20200705/1573910793.html
В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч
Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:54
2020-07-05T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области
, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за сутки 31 человек.
"Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Алексина
, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7046 человек, выздоровели 5898 пациентов. Всего в регионе скончались 125 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.