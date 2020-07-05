Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 10 тысяч человек

В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия – еще два человека с COVID-19. Это 61-летний мужчина с онкозаболеванием, а также 57-летняя женщина с гипертонической болезнью. Таким образом, за весь период эпидемии жертвами COVID-19 в области стали 139 человек. Выздоровели 6823 человека.