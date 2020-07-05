Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 10 тысяч человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости. Специалисты за сутки выявили коронавирус еще у 93 жителей Ростовской области, общее число инфицированных COVID-19 в регионе превысило 10 тысяч человек, сообщает правительство области.
"По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 93 и на утро 5 июля достигло 10 075", - говорится в сообщении. Коэффициент распространения инфекции составил 0,93.
В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия – еще два человека с COVID-19. Это 61-летний мужчина с онкозаболеванием, а также 57-летняя женщина с гипертонической болезнью. Таким образом, за весь период эпидемии жертвами COVID-19 в области стали 139 человек. Выздоровели 6823 человека.
Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 630 пациентов, из них 33 человека в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением находятся 8211 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.