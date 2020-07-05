В Калининградской области выявили 16 новых случаев заражения COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Количество зарегистрированных летальных случаев в Количество зарегистрированных летальных случаев в Калининградской области среди пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выросло до 40, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции . Количество летальных (случаев) увеличилось до 40. Случай был выявлен по заключению паталогоанатомических исследований: мужчина 66 лет, у него была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологического заболевания легкого", - рассказали в штабе.

По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев заболевания 10 выявлено без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований контактных при трудоустройстве, в том числе один прибывший из другого региона, а также обследованных в плановом порядке - трое преподавателей, один сотрудник загородного лагеря.

Еще шесть заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у троих заболевших диагностировали пневмонию. Среди заболевших - ребенок 12 лет, источник его заражения уточняется, а также сотрудник частной стоматологической клиники.

На 5 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 94 тысячи человек. Выявлено 2521 случай заражения, из них 1630 человека выздоровели, скончались 40 человек. Под медицинским наблюдением остаются 453 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.