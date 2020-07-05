https://ria.ru/20200705/1573910504.html
В Калининградской области выявили 16 новых случаев заражения COVID-19
Количество зарегистрированных летальных случаев в Калининградской области среди пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выросло до 40, сообщили журналистам в РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:45
2020-07-05T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
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калининградская область
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости.
Количество зарегистрированных летальных случаев в Калининградской области
среди пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выросло до 40, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции
. Количество летальных (случаев) увеличилось до 40. Случай был выявлен по заключению паталогоанатомических исследований: мужчина 66 лет, у него была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологического заболевания легкого", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев заболевания 10 выявлено без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований контактных при трудоустройстве, в том числе один прибывший из другого региона, а также обследованных в плановом порядке - трое преподавателей, один сотрудник загородного лагеря.
Еще шесть заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у троих заболевших диагностировали пневмонию. Среди заболевших - ребенок 12 лет, источник его заражения уточняется, а также сотрудник частной стоматологической клиники.
На 5 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 94 тысячи человек. Выявлено 2521 случай заражения, из них 1630 человека выздоровели, скончались 40 человек. Под медицинским наблюдением остаются 453 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.