https://ria.ru/20200705/1573910478.html
Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области
Три человека погибли в результате обрушения в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:44
2020-07-05T15:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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https://ria.ru/20200526/1571997127.html
Иван Смирнов
Пока будут строить наводнившие Россию "специалисты" из Средней Азии, так и будет.
68
Олег Жайворонок
а если бы приняли и после
31
15
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
2020-07-05T11:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия