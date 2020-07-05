Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения в торговом центре в городе Зуевка Три человека погибли в результате обрушения в торговом центре в городе Зуевка Кировской области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ЧП произошло на улице Свердлова в доме 1А. При проведении работ обрушились перекрытия строящегося одноэтажного здания ТЦ.

В пресс-службе правительства Кировской области рассказали, что под завалами оказались четыре человека. Одного из них удалось спасти, мужчину доставили в реанимацию Зуевской ЦРБ.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 10:56.