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Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области
Три человека погибли в результате обрушения в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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Пока будут строить наводнившие Россию "специалисты" из Средней Азии, так и будет.
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а если бы приняли и после
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кировская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области

11:44 05.07.2020 (обновлено: 15:32 05.07.2020)
22213
НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП произошло на улице Свердлова в доме 1А. При проведении работ обрушились перекрытия строящегося одноэтажного здания ТЦ.
В пресс-службе правительства Кировской области рассказали, что под завалами оказались четыре человека. Одного из них удалось спасти, мужчину доставили в реанимацию Зуевской ЦРБ.
По данным регионального управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 10:56.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди").
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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