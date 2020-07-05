В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 80

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 77 до 80, общее количество заболевших превысило 3,8 тысячи, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 4 июля количество летальных случаев выросло до 74.

"Восемьдесят человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3835 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 37 человек. Всего 2842 заболевших выздоровели после коронавирусной инфекции.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.