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В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 80
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 77 до 80, общее количество заболевших превысило 3,8... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 80

11:32 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 77 до 80, общее количество заболевших превысило 3,8 тысячи, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 4 июля количество летальных случаев выросло до 74.
"Восемьдесят человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3835 случаев COVID-19.
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За сутки выздоровели 37 человек. Всего 2842 заболевших выздоровели после коронавирусной инфекции.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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