На Ямале умер 82-летний пациент с коронавирусом

"В Ноябрьской центральной городской больнице скончался 82-летний пациент с двусторонней внебольничной пневмонии и с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата", - цитирует окружной оперштаб замглавы региона Татьяну Бучкову.

В Кабардино-Балкарии за сутки умер один пациент с коронавирусом

В Кабардино-Балкарии за сутки умер один пациент с коронавирусом

Количество новых случаев коронавируса в регионе на протяжении недели ежесуточно находится на отметке около 200, всего инфекция уже подтвердилась у 6555 человек, выздоровели около 40% из них.