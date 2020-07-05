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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573910133.html
На Ямале умер 82-летний пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в возрасте 82 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, общее количество скончавшихся - 44. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:33
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал, новый уренгой, общество

На Ямале умер 82-летний пациент с коронавирусом

11:33 05.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в возрасте 82 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, общее количество скончавшихся - 44.
"В Ноябрьской центральной городской больнице скончался 82-летний пациент с двусторонней внебольничной пневмонии и с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата", - цитирует окружной оперштаб замглавы региона Татьяну Бучкову.
Медицинские работники
Вчера, 11:14Распространение нового коронавируса
В Кабардино-Балкарии за сутки умер один пациент с коронавирусом
Летальные случаи, связанные с COVID-19, фиксируются на Ямале в течение пяти дней подряд, с начала июля скончались семь человек, у которых была подтверждена инфекция. Общее число умерших достигло 44.
Количество новых случаев коронавируса в регионе на протяжении недели ежесуточно находится на отметке около 200, всего инфекция уже подтвердилась у 6555 человек, выздоровели около 40% из них.
Тяжелее всего, и об этом в июне говорили окружные власти, ситуация с распространением COVID-19 оценивается в Новом Уренгое, на долю которого приходится почти 2,4 тысячи случаев заражения. В крупнейшем городе ЯНАО усилены профилактические меры, а также контроль над въездом на территорию населенного пункта.
Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком округе продлен до 10 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯмалНовый УренгойОбщество
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