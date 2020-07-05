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Выборы в Хорватии не решат противоречий в стране, считает политолог
Выборы в Сабор (парламент) Хорватии, главными конкурентами в которых являются президентская и премьерская партии, не решат накопившихся противоречий в стране и... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:30
зоран миланович
ближний восток
хорватия
италия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
зоран миланович, ближний восток, хорватия, италия, в мире

Выборы в Хорватии не решат противоречий в стране, считает политолог

11:30 05.07.2020
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© AP Photo / Filip HorvatВыборы в Хорватии
Выборы в Хорватии
© AP Photo / Filip Horvat
Выборы в Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Выборы в Сабор (парламент) Хорватии, главными конкурентами в которых являются президентская и премьерская партии, не решат накопившихся противоречий в стране и ее вопросов с соседями, заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан (IFIMES) Зияд Бечирович
Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 3,85 миллиона избирателей, которые голосуют на почти семи тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) в воскресенье, первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00 мск).
Город Загреб
Вчера, 08:05
В Хорватии открылись избирательные участки на парламентских выборах
По последним данным исследований, главными конкурентами за места в Саборе традиционно стали правящее право-центристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича и коалиция Restart (Перезагрузка) во главе с оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) президента Зорана Милановича, а также правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро. Значимого преимущества исследования не дают никому из фаворитов кампании, что затруднит формирование будущего парламентского большинства.
"Хорватия – глубоко разделенное общество, поэтому предстоящие выборы не принесут прояснения на политической сцене. Все останутся на своих стартовых позициях. Появление новых политических сил, партий и деятелей ограничено, потому что существующие элиты не допускают появления новых, которые могли бы изменить нынешнюю патовую позицию в Хорватии", - заявил политолог агентству.
По его словам, нынешняя хорватская политика "ориентирована на прошлое, а не на будущее". В последние месяцы публичная полемика между президентом и близкой ему СДП с премьерским ХДС об оценках войны 1990-х годов и наследии Второй мировой войны несколько раз вызывала резонанс в СМИ и обществе. Сосуществование главы государства от оппозиции и главы правительства от правящей партии сопровождается взаимными упреками.
"Есть некий потенциал на этих выборах для политических изменений в хорватской политике – так небольшим освежением стали (официальный лидер СДП) Давор Бернардич и его команда. Хорватии очень требуются перемены в политической жизни и среди политических лидеров", - указал Бечирович.
Согласно его данным, хорватское председательство в ЕС в первой половине 2020 года прошло незамеченным.
"Причина тому не только в пандемии COVID-19, но и в ситуации в самой стране и политике ее руководства в регионе Западных Балкан. Со всеми своими соседями Загреб имеет спорные и нерешенные вопросы, например о госграницах - со всеми кроме Венгрии, что ограничивает его влияние в регионе", - подчеркнул директор IFIMES.
В качестве примера ошибок хорватских политиков в оценках реальной ситуации он привел предвыборный съезд ХДС 15 марта в разгар пандемии COVID-19, "когда граждане Италии уже умирали сотнями из-за коронавируса".
Всего в нынешних парламентских выборах в Хорватии участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Однопалатный Сабор избирается сроком на четыре года.
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Вчера, 00:45
Процедура выборов в парламент Хорватии
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Зоран МилановичБлижний ВостокХорватияИталияВ мире
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