https://ria.ru/20200705/1573910008.html
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:30
2020-07-05T14:04
aurus
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
авто
технологии
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909950_0:0:1585:891_1400x0_80_0_0_b55caf6ed1d2132754d878db813d12a9.png
https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570268872.html
https://ria.ru/20200616/1573022795.html
Sergey Prokchorov
Скоро песию индексируют по новой конституции, пойду куплю пару штук.
959
Денис Захаров
Не сегодня завтра Ролс Ройсу запретят поставлять двигатели для аурус и будет в аурусе стоять 3мд406 от газели.
452
37
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909950_0:0:1585:891_1400x0_80_0_0_b55caf6ed1d2132754d878db813d12a9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
aurus, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", авто, технологии, общество