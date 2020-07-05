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Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:04
aurus
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
авто
технологии
общество
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https://ria.ru/20200616/1573022795.html
Скоро песию индексируют по новой конституции, пойду куплю пару штук.
959
Не сегодня завтра Ролс Ройсу запретят поставлять двигатели для аурус и будет в аурусе стоять 3мд406 от газели.
452
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909950_0:0:1585:891_1400x0_80_0_0_b55caf6ed1d2132754d878db813d12a9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
aurus, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", авто, технологии, общество

Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus

11:30 05.07.2020 (обновлено: 14:04 05.07.2020)
34527
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus.
Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". Разработчики создали ситуацию, при которой автомобиль лицевой частью врезается в преграду на скорости 64 километра в час. В салоне машины находились два манекена, имитирующих водителя и пассажира на переднем сиденье.
Автомобиль Aurus
19 апреля, 17:38
Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки Aurus
В момент аварии видно, что, несмотря на сильные повреждения передней части корпуса авто, манекены остались на своих местах. Также вовремя сработали подушки безопасности, поэтому испытания в целом признали успешными.
Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году.
Кабриолет Aurus на Красной площади
16 июня, 19:2475 лет Великой Победы
Парадные кабриолеты Aurus на Красной площади
540435119774
Обсудить 37
AurusНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"АвтоТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Скоро песию индексируют по новой конституции, пойду куплю пару штук.
5 июля, 11:59
SPSergey Prokchorov
71418016220
Не сегодня завтра Ролс Ройсу запретят поставлять двигатели для аурус и будет в аурусе стоять 3мд406 от газели.
5 июля, 12:17
Денис Захаров
3551800178
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