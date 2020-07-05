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Минкомсвязь включила 382 пассажира на вывозной рейс из Нью-Йорка
Минкомсвязь РФ включила 382 человека в списки пассажиров рейса Нью-Йорк-Москва, который должен вылететь в воскресенье. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, нью-йорк (город), сша, общество

Минкомсвязь включила 382 пассажира на вывозной рейс из Нью-Йорка

11:29 05.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры, прибывшие рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пассажиры, прибывшие рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минкомсвязь РФ включила 382 человека в списки пассажиров рейса Нью-Йорк-Москва, который должен вылететь в воскресенье.
"Обновлен список пассажиров рейса #AFL103 Нью-Йорк - Москва 5 июля в 19:20 по местному времени", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Америка - РФ".
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В опубликованном в канале списков пассажиров этого рейса значится 382 человека.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНью-Йорк (город)СШАОбщество
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