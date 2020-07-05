https://ria.ru/20200705/1573909968.html
Минкомсвязь включила 382 пассажира на вывозной рейс из Нью-Йорка
Минкомсвязь РФ включила 382 человека в списки пассажиров рейса Нью-Йорк-Москва, который должен вылететь в воскресенье. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:29
2020-07-05T11:29
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
нью-йорк (город)
сша
общество
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https://ria.ru/20200705/1573909741.html
2
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571497073_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_c05fb4967418987199f475d6906d84e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, нью-йорк (город), сша, общество