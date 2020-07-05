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На рейс из Лос-Анджелеса в Москву смогут попасть жители всех регионов
Жители всех регионов РФ смогут попасть на вывозной рейс из Лос-Анджелеса (США) в Москву 9 июля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570167484_0:326:1400:1114_1400x0_80_0_0_60cd4f95655ad61b1d9b1257fa2c5fe3.jpg
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РИА Новости
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353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, москва, лос-анджелес, сша, общество

На рейс из Лос-Анджелеса в Москву смогут попасть жители всех регионов

11:20 05.07.2020
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© РИА Новости / Александр Якшин / Перейти в фотобанкСотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших на родину
Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших на родину
© РИА Новости / Александр Якшин
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Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших на родину. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Жители всех регионов РФ смогут попасть на вывозной рейс из Лос-Анджелеса (США) в Москву 9 июля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса #AFL107 Лос-Анджелес - Москва 9 июля в 16.05 по местному времени. До рейса будут допущены жители всей России", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Америка - РФ".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваЛос-АнджелесСШАОбщество
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