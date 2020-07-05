На рейс из Лос-Анджелеса в Москву смогут попасть жители всех регионов

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса #AFL107 Лос-Анджелес - Москва 9 июля в 16.05 по местному времени. До рейса будут допущены жители всей России", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Америка - РФ".