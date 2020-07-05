https://ria.ru/20200705/1573909814.html
На рейс из Лос-Анджелеса в Москву смогут попасть жители всех регионов
Жители всех регионов РФ смогут попасть на вывозной рейс из Лос-Анджелеса (США) в Москву 9 июля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:20
2020-07-05T11:20
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
москва
лос-анджелес
сша
общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570167484_0:326:1400:1114_1400x0_80_0_0_60cd4f95655ad61b1d9b1257fa2c5fe3.jpg
https://ria.ru/20200705/1573909741.html
москва
лос-анджелес
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570167484_0:326:1400:1114_1400x0_80_0_0_60cd4f95655ad61b1d9b1257fa2c5fe3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, москва, лос-анджелес, сша, общество