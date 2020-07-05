В московском центре "Вороновское" более 130 пациентов лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 5 июля состоит на лечении 135 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 135, подтверждённых с COVID – 135, с кислородной поддержкой – 95, на ИВЛ – двое", - написал он в Facebook.