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В московском центре "Вороновское" более 130 пациентов лечатся от COVID-19
Более 130 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:16
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В московском центре "Вороновское" более 130 пациентов лечатся от COVID-19

11:16 05.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 130 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 5 июля состоит на лечении 135 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 135, подтверждённых с COVID – 135, с кислородной поддержкой – 95, на ИВЛ – двое", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки поступил 21 пациент, а выписались четверо. Он также добавил, что вчера умерла женщина в возрасте 63 лет, болевшая коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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