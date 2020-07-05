Среди новых больных COVID-19 в Саратовской области оказались двое детей

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Двое детей есть среди 97 новых заболевших коронавирусом в Двое детей есть среди 97 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области , общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до 6941, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умерли 45 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два; 18-19 лет - два; 20-29 лет - восемь; 30-39 лет – 12; 40-49 лет - восемь; 50-59 лет – 24; старше 60 – 41. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 26 новых случаев зарегистрировали в Саратове , по 16 - в Энгельсском и Балашовском, шесть - в Балаковском, по четыре - в Новоузенском и Петровском, по три - в Ершовском и Питерском, по два - в Вольском, Дергачевском, Лысогорском, Новобурасском, Ртищевском и Самойловском, по одному - еще в семи районах области.

"Среди заболевших 62 контактных лица, 33 с неустановленным источником заражения, двое прибывших с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 57, с признаками ОРВИ - 16, с бессимптомным течением — 24", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 6941 человек, из них 3759 выздоровели, в том числе 11 за последние сутки.