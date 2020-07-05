https://ria.ru/20200705/1573909681.html
Среди новых больных COVID-19 в Саратовской области оказались двое детей
Двое детей есть среди 97 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до 6941, сообщил... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:16
2020-07-05T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости.
Двое детей есть среди 97 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области
, общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до 6941, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 45 пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два; 18-19 лет - два; 20-29 лет - восемь; 30-39 лет – 12; 40-49 лет - восемь; 50-59 лет – 24; старше 60 – 41. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 26 новых случаев зарегистрировали в Саратове
, по 16 - в Энгельсском и Балашовском, шесть - в Балаковском, по четыре - в Новоузенском и Петровском, по три - в Ершовском и Питерском, по два - в Вольском, Дергачевском, Лысогорском, Новобурасском, Ртищевском и Самойловском, по одному - еще в семи районах области.
"Среди заболевших 62 контактных лица, 33 с неустановленным источником заражения, двое прибывших с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 57, с признаками ОРВИ - 16, с бессимптомным течением — 24", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 6941 человек, из них 3759 выздоровели, в том числе 11 за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.