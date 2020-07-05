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В Кабардино-Балкарии за сутки умер один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 57, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В Кабардино-Балкарии за сутки умер один пациент с коронавирусом

11:14 05.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 57, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 56 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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"За сутки скончался один человек – женщина 1941 года рождения, жительница селения Дейское Терского района", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 47 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5251. Выздоровели за сутки 64 человека, всего выздоровевших в регионе - 4061. В госпиталях находятся 1107 человек, из которых 52 – в реанимациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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