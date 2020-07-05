В Кабардино-Балкарии за сутки умер один пациент с коронавирусом

"За сутки скончался один человек – женщина 1941 года рождения, жительница селения Дейское Терского района", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 47 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5251. Выздоровели за сутки 64 человека, всего выздоровевших в регионе - 4061. В госпиталях находятся 1107 человек, из которых 52 – в реанимациях.