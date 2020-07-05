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Посольство проверяет информацию о стрельбе с участием россиян под Веной
Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина РФ под Веной, проверяет информацию, сообщили в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:20
россия
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
в мире
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Как уже сообщали, убитый сам занимался организацией заказных убийств, так что кровников у него было, как блох на собаке. Однако, сейчас ищут, как привязать к ГРУ, какой там у убийцы был номер паспорта ине нарушал ли он ПДД рядом с конторой в Москве.
30
Странно было бы , если он оказался - ( ну скажем- Якутом или даже русским ).
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7
россия
австрия
вена
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/129818/91/1298189183_0:214:3168:1996_1400x0_80_0_0_b26a4f240f3caac8dd80f3586b8179da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, чеченская республика (чечня), австрия, вена, в мире

Посольство проверяет информацию о стрельбе с участием россиян под Веной

11:10 05.07.2020 (обновлено: 17:20 05.07.2020)
31044
© AP Photo / Ronald ZakПосольство России в Вене
Посольство России в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Посольство России в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина РФ под Веной, проверяет информацию, сообщили в воскресенье журналистам в дипломатическом ведомстве.
"Нам обращений не поступало. Проверяем информацию", - сообщили в посольстве.
Ранее австрийское агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из России застрелили в Австрии под Веной. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый - выходцы из Чечни.
Полиция Австрии не подтвердила РИА Новости, что причастные к стрельбе россияне - выходцы из Чечни.
В Краснодаре расстреляли бизнесмена
30 июня, 00:35
Опубликовано видео стрельбы по бизнесмену в Краснодаре
2015114437
Обсудить 7
РоссияЧеченская республика (Чечня)АвстрияВенаВ мире
Популярные комментарии
Как уже сообщали, убитый сам занимался организацией заказных убийств, так что кровников у него было, как блох на собаке. Однако, сейчас ищут, как привязать к ГРУ, какой там у убийцы был номер паспорта ине нарушал ли он ПДД рядом с конторой в Москве.
5 июля, 12:38
Von Stirliz
2210016
Странно было бы , если он оказался - ( ну скажем- Якутом или даже русским ).
5 июля, 14:32
NNickB777
2330001
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