https://ria.ru/20200705/1573909598.html
Посольство проверяет информацию о стрельбе с участием россиян под Веной
Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина РФ под Веной, проверяет информацию, сообщили в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:10
2020-07-05T17:20
россия
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573654375.html
Von Stirliz
Как уже сообщали, убитый сам занимался организацией заказных убийств, так что кровников у него было, как блох на собаке. Однако, сейчас ищут, как привязать к ГРУ, какой там у убийцы был номер паспорта ине нарушал ли он ПДД рядом с конторой в Москве.
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NickB777
Странно было бы , если он оказался - ( ну скажем- Якутом или даже русским ).
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чеченская республика (чечня), австрия, вена, в мире