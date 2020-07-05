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В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Полиция Австрии не может подтвердить, что участвовавшие в инциденте со стрельбой под Веной граждане России — выходцы из Чечни, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:37
верхняя австрия
австрия
вена
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Ждем антироссийских санкций
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вена
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
верхняя австрия, австрия, вена, в мире

В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной

11:09 05.07.2020 (обновлено: 14:37 05.07.2020)
22211
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейские в Вене
Полицейские в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейские в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Полиция Австрии не может подтвердить, что участвовавшие в инциденте со стрельбой под Веной граждане России — выходцы из Чечни, сообщил РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер.
Ранее агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из России застрелили в Австрии. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый — выходцы из Чечни.
Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (18:30 мск) — тогда полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин (Нижняя Австрия) недалеко от Вены.

"Известно, что 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21:30 в районе Линца (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший. Он также гражданин России", — сказал Шварценеккер.

Он не подтвердил сообщения австрийских СМИ о том, что и стрелявший, и подозреваемый — выходцы из Чечни.
"Я пока не могу это подтвердить. Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить", — сказал собеседник агентства.
В российском посольстве в Австрии журналистам сообщили, что еще не получали обращений в связи с инцидентом.
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
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3914524244832
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Верхняя АвстрияАвстрияВенаВ мире
Популярные комментарии
Теперь понятна логика ЕС, который не открывает границу с РФ: зачем им горные россияне со своими национальными традициями выпиливания друг друга? У них своих хватает.
5 июля, 12:14
oo uu
39500236
Ждем антироссийских санкций
5 июля, 12:07
ppet.g6
312201114
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