В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Полиция Полиция Австрии не может подтвердить, что участвовавшие в инциденте со стрельбой под Веной граждане России — выходцы из Чечни, сообщил РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер.

Ранее агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из России застрелили в Австрии. По данным австрийской газеты Österreich , стрелявший и убитый — выходцы из Чечни.

Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (18:30 мск) — тогда полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин (Нижняя Австрия) недалеко от Вены.

"Известно, что 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21:30 в районе Линца ( Верхняя Австрия ) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший. Он также гражданин России", — сказал Шварценеккер.

Он не подтвердил сообщения австрийских СМИ о том, что и стрелявший, и подозреваемый — выходцы из Чечни.

"Я пока не могу это подтвердить. Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить", — сказал собеседник агентства.