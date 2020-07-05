В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной

Ранее агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из России застрелили в Австрии. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый — выходцы из Чечни.
Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (18:30 мск) — тогда полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин (Нижняя Австрия) недалеко от Вены.
"Известно, что 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21:30 в районе Линца (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший. Он также гражданин России", — сказал Шварценеккер.
Он не подтвердил сообщения австрийских СМИ о том, что и стрелявший, и подозреваемый — выходцы из Чечни.
"Я пока не могу это подтвердить. Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить", — сказал собеседник агентства.
В российском посольстве в Австрии журналистам сообщили, что еще не получали обращений в связи с инцидентом.