Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573909492.html
Зеленский потребовал не допустить эскалации уличного насилия
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять эффективные меры для... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:07
арсен аваков
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_8905c2cbdf1ce8331012edd6e1e9882a.jpg
https://ria.ru/20200704/1573888995.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_8905c2cbdf1ce8331012edd6e1e9882a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_526add188d7e0497e300d8b90b747283.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_06f558a14649d088729d517eada7b177.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский потребовал не допустить эскалации уличного насилия

11:07 05.07.2020
936
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять эффективные меры для недопущения эскалации насилия на улицах страны, передает пресс-служба главы государства.
Три человека пострадали в результате массовой драке со стрельбой, которая произошла в Киеве в субботу. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 июля, 13:57
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, "вызывают серьезную обеспокоенность".
"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.
3500203
Обсудить 1
Арсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали высказывание Зеленского о флоте в Одессе
Полицейские в Вене
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Сергей Цеков
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Багдад, Ирак
ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Президент Украины Владимир Зеленский
Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Соловьев представил результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Актер Вилле Хаапасало
Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские власти сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
00:31Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Лента новостейМолния