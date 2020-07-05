Зеленский потребовал не допустить эскалации уличного насилия

Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, "вызывают серьезную обеспокоенность".

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.