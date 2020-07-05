https://ria.ru/20200705/1573909450.html
В Тамбовской области у двоих детей за сутки выявили коронавирус
Двое детей школьного возраста оказались среди 43 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выявленных заболевших достигло 4944, сообщила РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:07
2020-07-05T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Двое детей школьного возраста оказались среди 43 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области
, общее число выявленных заболевших достигло 4944, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 43 новых случая COVID-19. "Из них 10 мужчин, 31 женщина, 2 детей (девочка и мальчик 8 лет). Возраст взрослых - от 22 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4944, из них 1736 без клинических проявлений.
Выздоровели 3358 человек, в том числе 1579 выписаны из стационаров, 1779 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 25 человек.
На госпитализации в настоящий момент остаются 430 человек, из них диагноз "пневмония" у 313 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2926 человек, из них подтвержденных случаев COVID-19 - 1131.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.