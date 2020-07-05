В Тамбовской области у двоих детей за сутки выявили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Двое детей школьного возраста оказались среди 43 новых пациентов с коронавирусом в Двое детей школьного возраста оказались среди 43 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выявленных заболевших достигло 4944, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 43 новых случая COVID-19. "Из них 10 мужчин, 31 женщина, 2 детей (девочка и мальчик 8 лет). Возраст взрослых - от 22 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4944, из них 1736 без клинических проявлений.

Выздоровели 3358 человек, в том числе 1579 выписаны из стационаров, 1779 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 25 человек.

На госпитализации в настоящий момент остаются 430 человек, из них диагноз "пневмония" у 313 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2926 человек, из них подтвержденных случаев COVID-19 - 1131.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.