В Москве с окончания самоизоляции сократилось число заболевших COVID-19

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число новых заболевших COVID-19 в Число новых заболевших COVID-19 в Москве сократилось почти на 60% с момента окончания самоизоляции, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

"В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня - на 59%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 43,5% среди новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет.

Еще 4,6% среди заболевших – это люди старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.