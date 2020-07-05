https://ria.ru/20200705/1573909021.html
В Москве с окончания самоизоляции сократилось число заболевших COVID-19
Число новых заболевших COVID-19 в Москве сократилось почти на 60% с момента окончания самоизоляции, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:57
2020-07-05T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Число новых заболевших COVID-19 в Москве
сократилось почти на 60% с момента окончания самоизоляции, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
в российской столице.
"В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня - на 59%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 43,5% среди новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет.
Еще 4,6% среди заболевших – это люди старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.