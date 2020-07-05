Путин и Мишустин поздравили работников морского и речного флота

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабмина.

День работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

Путин отметил, что водный транспорт играл важную роль в истории России, способствовал освоению новых территорий и укреплению связей с другими народами.

"Многие поколения ваших предшественников – моряков и речников – всегда трудились с полной самоотдачей, понимали исключительную важность своей работы", - сказал президент.

Кроме того, президент выразил особую благодарность ветеранам морского и речного флота, которые во время Великой Отечественной войны обеспечивали нужды фронта, эвакуацию людей и предприятий.

"Отрадно, что вы с искренним уважением относитесь к сложившимся традициям, стремитесь эффективно решать поставленные задачи, главные из которых – развитие внутреннего водного транспорта, Северного морского пути и других маршрутов, модернизация портовой инфраструктуры, строительство современного флота", - добавил Путин.

Мишустин подчеркнул, что благодаря работникам этой отрасли открываются новые месторождения полезных ископаемых, возводятся предприятия, осуществляется доставка продовольствия, топлива, техники и оборудования в отдаленные уголки России. Он также сказал, что отрасль демонстрирует уверенный рост: увеличиваются объемы перевозок, улучшается качество подготовки специалистов, а также уделяется большое внимание повышению экологичности судоходства.