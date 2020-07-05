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Путин и Мишустин поздравили работников морского и речного флота
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:53
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин и Мишустин поздравили работников морского и речного флота

10:53 05.07.2020
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Круизный лайнер Князь Владимир в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабмина.
День работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.
Путин отметил, что водный транспорт играл важную роль в истории России, способствовал освоению новых территорий и укреплению связей с другими народами.
"Многие поколения ваших предшественников – моряков и речников – всегда трудились с полной самоотдачей, понимали исключительную важность своей работы", - сказал президент.
Кроме того, президент выразил особую благодарность ветеранам морского и речного флота, которые во время Великой Отечественной войны обеспечивали нужды фронта, эвакуацию людей и предприятий.
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"Отрадно, что вы с искренним уважением относитесь к сложившимся традициям, стремитесь эффективно решать поставленные задачи, главные из которых – развитие внутреннего водного транспорта, Северного морского пути и других маршрутов, модернизация портовой инфраструктуры, строительство современного флота", - добавил Путин.
Мишустин подчеркнул, что благодаря работникам этой отрасли открываются новые месторождения полезных ископаемых, возводятся предприятия, осуществляется доставка продовольствия, топлива, техники и оборудования в отдаленные уголки России. Он также сказал, что отрасль демонстрирует уверенный рост: увеличиваются объемы перевозок, улучшается качество подготовки специалистов, а также уделяется большое внимание повышению экологичности судоходства.
"Ваша преданность интересам страны и своему делу, высочайший профессионализм, умение добиваться поставленных целей и решать масштабные задачи заслуживают самой искренней благодарности", - сказал премьер-министр.
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РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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