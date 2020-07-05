В Филатовской больнице в Москве лечатся более 420 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 05.07.20. Всего на лечении: 936. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 902. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 424. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 15. В ОРИТ: 135. На ИВЛ: 55", - написал Вечорко в соцсети Facebook.