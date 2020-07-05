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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 420 пациентов с COVID-19
Свыше 930 пациентов, в том числе 424 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:51
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 420 пациентов с COVID-19

10:51 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Свыше 930 пациентов, в том числе 424 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
Днем ранее он информировал о 411 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении был 951 человек.
"Сводка на утро 05.07.20. Всего на лечении: 936. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 902. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 424. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 15. В ОРИТ: 135. На ИВЛ: 55", - написал Вечорко в соцсети Facebook.
Он добавил, что за сутки поступил 71 пациент, выписаны 86.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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