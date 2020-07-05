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СК сообщил подробности гибели женщины во время шторма под Красноярском
Женщина, погибшая в палаточном лагере в Красноярском крае во время шторма, скончалась во время сна после падения на палатку дерева, ее дочь спаслась, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:41
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
красноярский край, дзержинский район, происшествия

СК сообщил подробности гибели женщины во время шторма под Красноярском

10:51 05.07.2020 (обновлено: 12:41 05.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Женщина, погибшая в палаточном лагере в Красноярском крае во время шторма, скончалась во время сна после падения на палатку дерева, ее дочь спаслась, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.
Машина скорой помощи
Вчера, 07:04
Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали
"По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июля 2020 года над территорией в районе озера Маслеево прошел сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева. Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами проводится проверка.
Разрушенный палаточный лагерь на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края
Вчера, 06:15
Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском
21173210
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Красноярский крайДзержинский районПроисшествия
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