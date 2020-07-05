СК сообщил подробности гибели женщины во время шторма под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Женщина, погибшая в палаточном лагере в Красноярском крае во время шторма, скончалась во время сна после падения на палатку дерева, ее дочь спаслась, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.
"По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июля 2020 года над территорией в районе озера Маслеево прошел сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева. Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами проводится проверка.