СК сообщил подробности гибели женщины во время шторма под Красноярском

"По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июля 2020 года над территорией в районе озера Маслеево прошел сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева. Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни", — говорится в сообщении.