В Воронежской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. На утро субботы, 4 июля, в регионе умер 51 пациент с COVID-19. Выздоровели 5944 пациента.

В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.