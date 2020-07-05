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В Воронежской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки в Воронежской области выросло с 51 до 54, количество выздоровевших превысило 6... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:44
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

10:44 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки в Воронежской области выросло с 51 до 54, количество выздоровевших превысило 6 тысяч, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. На утро субботы, 4 июля, в регионе умер 51 пациент с COVID-19. Выздоровели 5944 пациента.
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"Воронежская область, 10:15 (мск), воскресенье, 5 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 8 359. Выздоровели: 6 268. Умерли: 54", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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