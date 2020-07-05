В Воронежской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки в Воронежской области выросло с 51 до 54, количество выздоровевших превысило 6 тысяч, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. На утро субботы, 4 июля, в регионе умер 51 пациент с COVID-19. Выздоровели 5944 пациента.
"Воронежская область, 10:15 (мск), воскресенье, 5 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 8 359. Выздоровели: 6 268. Умерли: 54", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
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