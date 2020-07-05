https://ria.ru/20200705/1573908609.html
Трое детей утонули в Хабаровском крае, купаясь в протоке
Трое детей утонули в воскресенье в протоке Мариинская в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:42
2020-07-05T10:58
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
ульчский район
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573902388.html
1
амур (река)
хабаровский край
ульчский район
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, ульчский район, происшествия