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Трое детей утонули в Хабаровском крае, купаясь в протоке
Трое детей утонули в воскресенье в протоке Мариинская в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:58
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
ульчский район
происшествия
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амур (река)
хабаровский край
ульчский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, ульчский район, происшествия

Трое детей утонули в Хабаровском крае, купаясь в протоке

10:42 05.07.2020 (обновлено: 10:58 05.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ХАБАРОВСК, 5 июл – РИА Новости. Трое детей утонули в воскресенье в протоке Мариинская в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.
"При купании в протоке Мариинская (акватория реки Амур) в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края утонули три ребенка. По предварительным данным, мальчикам было 12-13 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия отправилось подразделение пожарной части, а также спасатели краевой службы спасения из посёлка Де-Кастри. Расстояние до места ЧП 184 километра. Причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
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Амур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайУльчский районПроисшествия
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