На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, погиб человек

В связи с ДТП временно перекрыты 4 полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по 1 полосе. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок и планируйте маршрут с учётом перекрытий. pic.twitter.com/3v3raQyH5f

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое пострадали (среди них ребенок в возрасте двух лет). На место происшествия вылетел вертолет.