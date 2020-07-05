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На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, погиб человек
Авария произошла на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) по внутренней стороне, движение на четырех полосах перекрыто, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:30
москва
происшествия
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москва, происшествия

На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, погиб человек

10:42 05.07.2020 (обновлено: 21:30 05.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС на месте аварии в Москве
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Авария произошла на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) по внутренней стороне, движение на четырех полосах перекрыто, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".
"В связи с ДТП временно перекрыты четыре полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по одной полосе. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок и планируйте маршрут с учетом перекрытий", — говорится в сообщении в Twitter.
Согласно картам российской столицы, 24-й километр МКАД находится на юге города — в районе пересечения с Каширским шоссе.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое пострадали (среди них ребенок в возрасте двух лет). На место происшествия вылетел вертолет.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
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