https://ria.ru/20200705/1573908581.html
На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, погиб человек
Авария произошла на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) по внутренней стороне, движение на четырех полосах перекрыто, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:42
2020-07-05T21:30
москва
происшествия
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Авария произошла на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) по внутренней стороне, движение на четырех полосах перекрыто, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".
"В связи с ДТП временно перекрыты четыре полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по одной полосе. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок и планируйте маршрут с учетом перекрытий", — говорится в сообщении в Twitter
.
Согласно картам российской столицы, 24-й километр МКАД находится на юге города — в районе пересечения с Каширским шоссе.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое пострадали (среди них ребенок в возрасте двух лет). На место происшествия вылетел вертолет.