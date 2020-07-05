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Распространение нового коронавируса
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В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Москве (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19

10:36 05.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Москве (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО - 0%, 2. г. Москва - 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика - 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Калужская область, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым - 0,8%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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