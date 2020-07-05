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Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калмыкии со 100-летием республики, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:35
владимир путин
республика калмыкия
общество
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РИА Новости
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353
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владимир путин, республика калмыкия, общество

Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач

10:35 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калмыкии со 100-летием республики, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас по случаю 100-летия Республики Калмыкия... Важно, что жители Калмыкии чтят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудятся на благо родной земли, вносят весомый вклад в решение общенациональных задач", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул, что создание в июле 1920 года Калмыцкой автономной области трудового народа стало значимым событием, определившим дальнейший путь развития Калмыкии, "способствовало экономическому подъему региона, укреплению социальной сферы, сбережению его уникального исторического, культурного, духовного наследия".
Путин отметил, что за прошедшее время в республике были построены многие объекты промышленной, сельскохозяйственной, транспортной инфраструктуры, открыты новые школы и вузы, учреждения науки и здравоохранения.
Глава государства пожелал жителям республики дальнейших успехов и всего наилучшего.
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Владимир ПутинРеспублика КалмыкияОбщество
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