Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач

"Я словно вернулся домой": французский барон открыл для себя Калмыкию

"Я словно вернулся домой": французский барон открыл для себя Калмыкию

Президент подчеркнул, что создание в июле 1920 года Калмыцкой автономной области трудового народа стало значимым событием, определившим дальнейший путь развития Калмыкии, "способствовало экономическому подъему региона, укреплению социальной сферы, сбережению его уникального исторического, культурного, духовного наследия".

Путин отметил, что за прошедшее время в республике были построены многие объекты промышленной, сельскохозяйственной, транспортной инфраструктуры, открыты новые школы и вузы, учреждения науки и здравоохранения.