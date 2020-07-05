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Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB в первом квартале заблокировала около 4,8 тысячи фишинговых ресурсов, рассказал РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:32
илья сачков
group-ib
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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илья сачков, group-ib, технологии, общество

Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов

10:32 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB в первом квартале заблокировала около 4,8 тысячи фишинговых ресурсов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель компании Илья Сачков.
"За первый квартал этого года наш центр реагирования CERT-GIB заблокировал 4790 фишинговых ресурсов, для сравнения только за весь 2018 год было около 4400 ресурсов. Такой резкий рост числа блокировок объясняется не только эффективностью обнаружения преступных схем, но также изменением тактики фишеров, в результате чего увеличилась продолжительность фишинговых атак", - рассказал он.
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По его словам, компания выделила здесь несколько схем. "В принципе, их суть не менялась, есть только новый контент, связанный с коронавирусом. Например, появилась продажа "фейковых" цифровых пропусков на сайтах, в Telegram-каналах и в группах в соцсетях", - сообщил он.
"Помимо этого, мы выявили мошеннические схемы, касающиеся компенсаций и возвратов денег от лица несуществующих организаций. Это, на мой взгляд, самые аморальные злоумышленники, потому что, в первую очередь, они атакуют самые незащищенные слои населения — пенсионеров, многодетные семьи, семьи с маленькими детьми, которые, естественно, в период кризиса, слыша о поддержке со стороны государства, пытаются найти информацию и попадают, к сожалению, в руки злоумышленников", - отметил Сачков.
Ежемесячно, по его словам, появлялись сотни таких ресурсов, а в период пандемии их количество заметно увеличивалось. "В предыдущие годы злоумышленники по большей части прекращали свои кампании после блокировки мошеннических веб-ресурсов и быстро переключались на другие бренды. Сегодня они продолжают работу, создавая новые страницы на смену заблокированным", - также пояснил он.
"Если говорить о целях злоумышленников, то в первом квартале наибольшее число фишинговых страниц было нацелено на онлайн-сервисы (61,35%), почтовые сервисы (11,88%) и финансовые учреждения (8,42%)", - добавил глава Group-IB.
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Илья СачковGroup-IBТехнологииОбщество
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