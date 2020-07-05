Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением

"Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем", - заявил он.