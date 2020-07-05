https://ria.ru/20200705/1573908122.html
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:31
2020-07-05T10:31
военно-морские силы украины
владимир зеленский
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720136_106:0:2965:1608_1400x0_80_0_0_549ac7a4d241ec74ceeda0e814425024.jpg
https://ria.ru/20200227/1565257766.html
https://ria.ru/20200702/1573709680.html
2
одесса
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720136_106:0:2965:1608_1400x0_80_0_0_549ac7a4d241ec74ceeda0e814425024.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720136_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b827046572d35788f69fd85352fce3eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720136_352:0:2400:2048_1400x0_80_0_0_d24c696e7511e5a1fdcc4be4e3007234.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы украины, владимир зеленский, одесса, украина, в мире
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.
"Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем", - заявил он.
Трансляция обращения Зеленского велась на странице Офиса президента в Facebook. Он отметил, что Одесса
должна стать не только морской столицей, а "мозгом, сердцем и душой ВМС Украины
".
"Мы должны иметь полную осведомленность о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести ассиметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания", - заявил он, отметив, что соответствующие задания поставлены новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе, и выразив уверенность, что они будут выполнены.
Кроме того, Зеленский назвал "сверхважными" испытания ракетного комплекса "Нептун". "Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей", - отметил он.