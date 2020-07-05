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Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:31
военно-морские силы украины
владимир зеленский
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военно-морские силы украины, владимир зеленский, одесса, украина, в мире

Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением

10:31 05.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.
"Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем", - заявил он.
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Трансляция обращения Зеленского велась на странице Офиса президента в Facebook. Он отметил, что Одесса должна стать не только морской столицей, а "мозгом, сердцем и душой ВМС Украины".
"Мы должны иметь полную осведомленность о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести ассиметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания", - заявил он, отметив, что соответствующие задания поставлены новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе, и выразив уверенность, что они будут выполнены.
Кроме того, Зеленский назвал "сверхважными" испытания ракетного комплекса "Нептун". "Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей", - отметил он.
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