Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958

Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 35, до 3958, сообщила администрация региона.

"В Липецкой области – 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3958 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего регионе выздоровел 2561 человек, умерли 18 пациентов, в том числе три медработника.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.