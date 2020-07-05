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Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 35, до 3958, сообщила администрация региона. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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липецкая область
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область

Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958

10:28 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 35, до 3958, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3958 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего регионе выздоровел 2561 человек, умерли 18 пациентов, в том числе три медработника.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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