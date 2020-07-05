ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде

КАИР, 5 июл - РИА Новости. Посольство Посольство США Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

"Была произведена попытка ракетного обстрела здания посольства США в "зеленой зоне" в центре Багдада. Ракета была перехвачена ЗРК "Patriot", она упала на жилой дом рядом с посольством", - сообщил источник.

По его словам, пострадал ребенок, о жертвах не сообщается.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК "Patriot" на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw. В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг "провокационным", передает телеканал.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.