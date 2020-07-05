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ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:27
мустафа аль-каземи
мухаммед али
багдад (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мустафа аль-каземи, мухаммед али, багдад (город), ирак, сша, в мире

ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде

10:27 05.07.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanБагдад, Ирак
Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Багдад, Ирак
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
"Была произведена попытка ракетного обстрела здания посольства США в "зеленой зоне" в центре Багдада. Ракета была перехвачена ЗРК "Patriot", она упала на жилой дом рядом с посольством", - сообщил источник.
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По его словам, пострадал ребенок, о жертвах не сообщается.
Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК "Patriot" на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw. В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг "провокационным", передает телеканал.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
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