В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 4 июля на территории республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, четыре – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, отметив, что всего за сутки в Крыму обследовано 2099 человек.
Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Всего на текущий период в Крыму зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции, сообщили власти.
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