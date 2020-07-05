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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573907751.html
В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым

В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

10:17 05.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 4 июля на территории республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, четыре – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, отметив, что всего за сутки в Крыму обследовано 2099 человек.
Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Всего на текущий период в Крыму зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции, сообщили власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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