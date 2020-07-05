В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19

"В больнице 586 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 183 человека с подозрением на COVID/114 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ - 2)", - написала она в Facebook.