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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 586 человек, у 114 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19

10:12 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 586 человек, у 114 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 586 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 183 человека с подозрением на COVID/114 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ - 2)", - написала она в Facebook.
Краснова добавила, что в больницу поступило 52 человека, из них 21 с COVID-19. Также было выписано 24 человека, из них четыре пациента выздоровели от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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