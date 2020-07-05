https://ria.ru/20200705/1573907673.html
Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
Правительство по поручению президента Владимира Путина выделило около 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медработникам, находящимся в контакте с больными... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:12
2020-07-05T10:23
коронавирус в россии
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Правительство по поручению президента Владимира Путина
выделило около 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медработникам, находящимся в контакте с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
, сообщает пресс-служба кабмина.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, ранее распорядился глава государства. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.
В рамках поручения президента врачи получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.
Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.