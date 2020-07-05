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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573907643.html
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1400x0_80_0_0_639695ffc297fe155dc4392fd35343b4.jpg
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60
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире

Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек

10:11 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации
Врач обходит пациентов в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач обходит пациентов в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 10.01 мск, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 6 065 541. Число летальных случаев составляет 530 898, всего заразились 11 272 342 человека.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
08:51Распространение нового коронавируса
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
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