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Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч

10:09 05.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 27 900 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 477 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 28 606 случаев коронавируса. Вылечились 16 140 пациентов. Скончались 484 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 824 пациента, проведены 122 682 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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