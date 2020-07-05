На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека

По состоянию на 5 июля в стране выявлены 48 500 случаев COVID-19, из них 823 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 249 человек, из них 22 за последние сутки. Всего выздоровели 21 376 человек, в том числе 221 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.