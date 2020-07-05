Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573907360.html
На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки в Украине выросло на 823, до 48 500, умерли еще 22 человека, сообщила в воскресенье система... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
https://ria.ru/20200705/1573906397.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_2747583a53540459b0372f11fa53d1a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_ed0bfae053b12de4f2c31f302b4dca07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека

09:50 05.07.2020
330
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки в Украине выросло на 823, до 48 500, умерли еще 22 человека, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 5 июля в стране выявлены 48 500 случаев COVID-19, из них 823 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 249 человек, из них 22 за последние сутки. Всего выздоровели 21 376 человек, в том числе 221 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
08:51Распространение нового коронавируса
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской - 138 и Закарпатской областях - 107.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
120100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Дикий кабан
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с дикими кабанами
Врач в запотевших защитных очках
В Индии за сутки выявили 24,8 тысячи заболевших COVID-19
Актер Вилле Хаапасало
Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19
Москвичи возле велопарковки городского общественного проката велосипедов в Москве
В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
Врачи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве от COVID-19 вылечился 561 пациент за сутки
Врач обходит пациентов в реанимации
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Автомобиль
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
Самолет Boeing 737-800
В России в воскресенье ждут шесть вывозных рейсов
Девушка надевает маску
Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Хабаровском крае утонули трое детей, купаясь в протоке
10:42На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, движение ограничено
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
Лента новостейМолния