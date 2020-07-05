https://ria.ru/20200705/1573907336.html
В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
Арендой городских велосипедов в Москве в июне воспользовались почти 1,3 миллиона раз, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:50
2020-07-05T09:50
стиль жизни
москва
общество
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https://ria.ru/20200627/1573549828.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, москва, общество