В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь

Аренда велосипедов в Москве после смягчения ограничений на фоне коронавируса стала доступна с 1 июня.

"Москвичи и гости столицы совершили почти 1,3 миллиона поездок на городских велосипедах в июне. Это почти на 280 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.