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В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
Арендой городских велосипедов в Москве в июне воспользовались почти 1,3 миллиона раз, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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стиль жизни, москва, общество

В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь

09:50 05.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосквичи возле велопарковки городского общественного проката велосипедов в Москве
Москвичи возле велопарковки городского общественного проката велосипедов в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Москвичи возле велопарковки городского общественного проката велосипедов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Арендой городских велосипедов в Москве в июне воспользовались почти 1,3 миллиона раз, сообщается на сайте мэра столицы.
Аренда велосипедов в Москве после смягчения ограничений на фоне коронавируса стала доступна с 1 июня.
"Москвичи и гости столицы совершили почти 1,3 миллиона поездок на городских велосипедах в июне. Это почти на 280 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего горожане пользуются пунктом проката №466, который расположен у главного входа ВДНХ. Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов, работает 570 станций. Также до конца года будет не менее 629 станций.
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