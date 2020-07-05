https://ria.ru/20200705/1573907286.html
В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области составило 148, что является наименьшим показателем с 8 июня, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:47
2020-07-05T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
воронежская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции
за сутки в Воронежской области
составило 148, что является наименьшим показателем с 8 июня, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
"В воскресенье, 5 июля, официально подтверждено заражение 148 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Данный показатель является самым низким для области с 8 июня.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 8359 человек. Выздоровели 5944 пациента. Умер 51 человек.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.