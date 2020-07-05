Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с дикими кабанами

"Их (кабанов) уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворечье", а также в зеленых массивах ТиНАО", - говорится в сообщении.

Экологи напомнили, что кабаны - одни из опаснейших животных столичного региона, они могут нанести серьезные травмы человеку. Специалисты советуют при встрече с этими зверями замереть, не привлекать к себе внимание, не подходить к поросятам.