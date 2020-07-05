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Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с дикими кабанами
Диких кабанов заметили на территориях столичных парков, сообщается на сайте мэра Москвы, где также приводятся рекомендации о том, как следует себя вести при... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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мосприрода, земля - риа наука, москва

Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с дикими кабанами

09:43 05.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ДебабовДикий кабан
Дикий кабан
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Дикий кабан. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Диких кабанов заметили на территориях столичных парков, сообщается на сайте мэра Москвы, где также приводятся рекомендации о том, как следует себя вести при встрече с этими животными.
Специалисты Мосприроды напомнили, что эти звери иногда встречаются на природных территориях столицы.
"Их (кабанов) уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворечье", а также в зеленых массивах ТиНАО", - говорится в сообщении.
Экологи напомнили, что кабаны - одни из опаснейших животных столичного региона, они могут нанести серьезные травмы человеку. Специалисты советуют при встрече с этими зверями замереть, не привлекать к себе внимание, не подходить к поросятам.
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