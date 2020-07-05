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Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19
Финский актер Вилле Хаапасало открыл в селе Пуумала пекарню, в которой печет и продает хачапури. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:40
культура
шоу-бизнес
вилле хаапасало
финляндия
хельсинки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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шоу-бизнес, вилле хаапасало, финляндия, хельсинки

Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19

09:40 05.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевАктер Вилле Хаапасало
Актер Вилле Хаапасало
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Финский актер Вилле Хаапасало открыл в селе Пуумала пекарню, в которой печет и продает хачапури.
Артист отметил, что остался не у дел в профессии из-за пандемии. У него сорвались съемки двух фильмов, телепередач, отменились проекты в театре. У Хаапасало уже был небольшой ресторан в Хельсинки, и он решил развиваться дальше в этой сфере.

"Я заметил, что хачапури в моем ресторане – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и во всем мире", — рассказал актер в интервью "Комсомольской правде".

Хаапасало готовит еду для точки сам. Вместе с ним трудятся еще шесть человек. По его словам, мини-бизнес процветает – у уличной точки каждый день собирается очередь из желающих попробовать выпечку. Одна порция хачапури в его лавке стоит 12 евро – около 964 рублей по нынешнему курсу.
Известность в России артисту принесли фильмы "Особенности национальной охоты" и "Любовь в большом городе". В 2002 году на Московском международном кинофестивале Хаапасало наградили призом за лучшую мужскую роль в драме Александра Рогожкина "Кукушка".
7652002
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КультураШоу-бизнесВилле ХаапасалоФинляндияХельсинки
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