Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19

"Я заметил, что хачапури в моем ресторане – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и во всем мире", — рассказал актер в интервью " Комсомольской правде ".

Хаапасало готовит еду для точки сам. Вместе с ним трудятся еще шесть человек. По его словам, мини-бизнес процветает – у уличной точки каждый день собирается очередь из желающих попробовать выпечку. Одна порция хачапури в его лавке стоит 12 евро – около 964 рублей по нынешнему курсу.