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В Москве в воскресенье ожидаются небольшой дождь и до 28 градусов тепла
Небольшой дождь и около 28 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:28
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в воскресенье ожидаются небольшой дождь и до 28 градусов тепла

09:28 05.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Небольшой дождь и около 28 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона, из-за чего сохранится вероятность незначительных очаговых дождей. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице - плюс 26-28 градусов, в Подмосковье плюс 24-29", - сообщил Тишковец.
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200002
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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