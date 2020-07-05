В Москве в воскресенье ожидаются небольшой дождь и до 28 градусов тепла

"Сегодня метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона, из-за чего сохранится вероятность незначительных очаговых дождей. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице - плюс 26-28 градусов, в Подмосковье плюс 24-29", - сообщил Тишковец.